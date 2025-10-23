Нескладный дом

В числе пермских застройщиков жилья может появиться новый игрок, известный ранее девелоперскими проектами в сфере торговой недвижимости. Речь идет об акционере «Камтэкс-Химпрома» Игоре Андрееве и оренбургском бизнесмене Андрее Хавилове, совладельцах ООО «Ива-Строй». Близкие к ним лица учредили организацию-спецзастройщика «Парма Девелопмент». В «Ива-Строй» детали будущего проекта не раскрывают. Эксперты обращают внимание, что недвижимость, в том числе строительство многоквартирного жилья,— один из самых надежных и интересных объектов для инвестирования. Несмотря на снижение спроса на новостройки, местные и иногородние девелоперы по-прежнему интересуются возведением жилья в Перми. Процесс реализации проекта жилого дома может занимать 3–5 лет, за такое время нынешний кризис в этой сфере уже пройдет, уверены собеседники.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Собственники компании «Ива-Строй» — девелопера складского комплекса в Паз­дерино — создали в Перми организацию-спецзастройщика ООО СЗ «Парма Девелопмент». Согласно «СПАРК-Интерфакс», учредителями общества выступили руководитель и совладелец ООО «Ива-Строй» Анна Иванова, а также бизнесмен из Оренбурга Любовь Хавилова, предположительно, супруга депутата оренбургского городского совета, директора инвесткомпании «Оренбургстрой» Андрея Хавилова. Новое предприятие создано 6 октября.

Анна Иванова является дочерью акционера «Камтэкс-Химпрома» Игоря Иванова. Она и Андрей Хавилов указаны совладельцами ООО «Ива-Строй», которое возводит в пермской деревне Паздерино логистический комплекс класса А. В нем, по данным информированного источника, может открыться распредцентр федеральной сети «Красное&белое». Также госпожа Иванова и оренбургский предприниматель контролируют ООО «Ива-Инвест» и ООО «Мегастрой-П», планировавшие возвести ТЦ в микрорайоне Ива. В ТЦ должны были открыть гипермаркет стройматериалов «Мегастрой» и строймагазин «Баумолл». Однако этим летом инвестпроект строительства объекта на Иве краевые власти исключили из числа приоритетных по экономическим причинам.

Другая совместная фирма указанных бизнесменов — ООО «Ива-Логистик» собиралась возвести в Паздерино, рядом со строящимся складским центром, еще один. Общая площадь двух объектов должна была составить 39 тыс. кв. м. Весной 2024 года с инициативы «Ива-Логистик» сняли статус приоритетного инвестпроекта. Вместо двух комплексов в Паздерино возводят один.

Любовь Хавилова, помимо ООО СЗ «Парма Девелопмент», является учредителем трех оренбургских компаний в сфере управления эксплуатацией жилфонда (ООО «УК «Оренбургстройжилсервис»), производства строительно-монтажных работ (ООО «Профсервисплюс») и архитектурной деятельности (ООО «Проектное бюро „Город“»).

В телефонном разговоре с «Ъ-Прикамье» Анна Иванова не стала раскрывать детали проекта, планируемого СЗ «Парма Девелопмент». «Пока планы не будут подтверждены, мы разглашать данную информацию не можем»,— сообщила госпожа Иванова.

Гендиректор агентства Research&Decisions Регина Давлетшина подчеркнула, что недвижимость — один из самых надежных и интересных объектов для инвестирования. Из всех ее сегментов наиболее доходные — торговые площади, на втором месте находится многоквартирное жилье. В свою очередь, девелопмент торговых объектов более сложен — не каждая локация подходит для торгового центра. Сфера жилищного строительства менее требовательна, квартиры в новостройках будут покупать всегда. Процесс реализации проекта жилого дома может занимать три-пять лет, за такое время нынешний кризис в этой сфере уже пройдет. «Неизвестно, есть ли у компании „Парма Девелопмент“ земельный участок, но вполне нормально, что инвесторы уже сейчас рассматривают объект вложения на перспективу. Через два-три года рынок будет восстанавливаться, и у бизнесменов есть время подобрать площадку и разработать проект»,— говорит Регина Давлетшина.

Эксперт добавила, что переход девелопера из сферы логистической недвижимости в строительство жилья может быть вполне успешным. В отличие от новостроек, логистические и складские объекты — одни из самых сложных по ряду параметров.

По словам руководителя департамента маркетинга застройщика ПМД Артема Савельева, интерес местных и иногородних девелоперов к возведению жилья в Перми подтверждает активное участие компаний в недавних аукционах на право комплексного развития территорий. «Исторически Пермь была городом, в котором насыщенность рынка жилищного строительства немного не дотягивала до соседних крупных городов, таких как, например, Екатеринбург, Ижевск и Тюмень. Сейчас виден хороший потенциал у пермского рынка, этот сегмент не перенасыщен и привлекает новых игроков»,— рассуждает гос­подин Савельев. Он также заметил, что, несмотря на снижение спроса на жилье после отмены программы массовой льготной ипотеки, проекты в привлекательных локациях по-прежнему хорошо продаются. «Поэтому, если у коллег есть участок в качественной локации, обеспеченной инфраструктурой, и на этой площадке спроектируют комплекс со взвешенной квартирографией, то проект может быть экономически привлекательным для разработки»,— полагает собеседник.

Евгения Ахмедова