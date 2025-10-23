Путин признался, что Голикова «всю плешь проела» по поводу поддержки семей

Президент России Владимир Путин отметил настойчивость вице-премьера Татьяны Голиковой в вопросах финансовой поддержки семей с детьми. Глава государства пошутил, что госпожа Голикова ему и коллегам «всю плешь проела» по этому поводу.

Вице-премьер Татьяна Голикова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ



«Татьяна Алексеевна постоянно… работает над тем, как надо финансово поддерживать семьи. И это правильно. Без этого очень трудно решать демографические проблемы»,— заметил президент на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политике.

По словам Владимира Путина, в основе демографической политики должны лежать ценностные установки, связанные с мировоззрением. В качестве примера глава государства привел исторический опыт. «У нас крестьянские семьи в России, что, они жили на уровне среднеевропейского дохода, что ли? Нет. А в семье было 7-10 человек»,— уточнил господин Путин.

Именно Совет по демографии должен развивать и поддерживать «внутренний настрой» и стремление к развитию семьи, а также к заключению брачного союза и многодетности, чтобы в итоге эти ценности стали доминировать в общественном сознании, убежден президент.