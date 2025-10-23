В Белгородской области запустили образовательный проект «Школы Белогорья»

В регионе стартовала масштабная программа по презентации современных учебных заведений для будущих педагогов и учащихся. Проект «Школы Белогорья» знакомит гостей с инновационными образовательными пространствами, созданными в рамках обновления инфраструктуры сферы образования, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.

Губернатор Вячеслав Гладков в своем утреннем обращении пояснил, что проект знакомит будущих педагогов и воспитателей с новейшими школами региона. «Начали большой проект «Школы Белогорья» по знакомству студентов педагогических колледжей, университетов, также семей молодых студентов, которые выбрали себе профессию учителя, воспитателей, с нашими школами, которые мы построили не только для того, чтобы в них учились самые лучшие и самые успешные дети, но и чтобы туда приходили на работу самые талантливые и молодые учителя»,— подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В рамках инициативы представлено четыре тематических маршрута, демонстрирующих интеграцию образовательных учреждений с промышленными предприятиями и высшими учебными заведениями. Первая группа участников, включающая студентов-первокурсников педагогического колледжа и старшеклассников, уже посетила IT-кампус «Школы 21», где представлены программы получения базовых цифровых компетенций. В обновленной после капитального ремонта школе №47 для гостей организовали мастер-класс по созданию роботов, а в школе №39 показали музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне и специальной военной операции.

Губернатор выразил уверенность в образовательном потенциале проекта: «Я надеюсь, что молодежи понравится, и это станет для них серьезной мотивацией, серьезным основанием, что они выбрали себе будущую профессию не зря. Уверен, что они будут еще усерднее учиться, овладевать новыми знаниями и практиками, будут брать только лучшие образовательные проекты, которые только существуют в Российской Федерации, и помогать нашим детям быть самыми успешными во взрослой жизни».

Программа экскурсий также включает знакомство с Белгородским государственным технологическим университетом имени Шухова, где участники могут оценить научные лаборатории, студенческие коворкинги и спортивную инфраструктуру. Проект охватывает различные целевые аудитории, включая молодые семьи, студентов строительных и архитектурных специальностей, а также учащихся из других регионов страны.

Ульяна Ларионова