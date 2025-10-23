«Газпром нефть» увеличила объем размещения облигаций до 57 млрд рублей

ПАО «Газпром (MOEX: GAZP) нефть» увеличила объем размещения облигаций серии 005Р-02R с переменным купоном до 57 млрд руб. с не менее 30 млрд руб. Об этом сообщили «Финам» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Купонный доход будет привязан к ключевой ставке Банка России с финальным ориентиром премии в 150 базисных пунктов.

Заявки на облигации выпуска со сроком обращения в три с половиной года и ежемесячными выплатами купонов компания собирала 23 октября. Техническое размещение бумаг ожидается 28 октября. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска составляет 1 тыс. руб.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», ВБРР, Банк «Дом.РФ», ИК «Велес Капитал» и Совкомбанк.