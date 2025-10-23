Налоговые отчисления самозанятых в Северной Осетии превысили 170 млн рублей

По итогам девяти месяцев 2025 года самозанятые Северной Осетии перечислили в бюджет более 170 млн руб., что существенно превышает сумму за аналогичный период 2024 года — 93,5 млн руб., сообщил глава республики Сергей Меняйло.

В 2021 году объем собираемых средств составлял всего 14 млн, в 2022 году — 40,3 млн, в 2023-м он увеличился до 80,6 млн, а в 2024 году составил уже 137 млн руб. К настоящему времени в регионе зарегистрировано свыше 64 тыс. самозанятых, что подтверждает тенденцию перехода большого числа граждан к легальному ведению бизнеса с уплатой налога на профессиональный доход по льготным ставкам 4% или 6%.

Налоговый режим действует в республике с июля 2020 года и активно поддерживается региональной властью, что обеспечивает стабильное развитие малого бизнеса и рост поступлений в бюджет. За весь период с 2020 года налог от самозанятых принес Северной Осетии свыше 570 млн руб., из которых около 360 млн направлено в региональный бюджет, а более 200 млн — в фонд обязательного медицинского страхования.

Станислав Маслаков