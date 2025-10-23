обновлено 17:50
Участник «Свой резерв18» может стать замминистра молодежной политики Удмуртии
Участник региональной программы по трудоустройству ветеранов спецоперации на госдолжности «СВОй резерв18» Михаил Черничкин может стать замминистра молодежной политики Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, с таким предложением к участнику проекта обратился глава региона Александр Бречалов.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Михаил Черничкин проходил службу в зоне СВО в 2022 году и был награжден орденом Мужества. Стажировку в рамках программы «СВОй резерв18» прошел в Министерстве молодежной политики региона.
На данный момент завершился второй модуль программы, третий – намечен на февраль 2026 года.