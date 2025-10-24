ФАС внесла липецкий «Тепловодоэлектрострой» в реестр недобросовестных поставщиков

Липецкое управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) включило местное ООО «Тепловодоэлектрострой» («Твэс») в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Основанием для этого стало неисполнение обязательств по контракту на реконструкцию сетей водоснабжения в микрорайоне Сырский Рудник в Липецке. Об этом сообщили в ведомстве.

Контракт с «Твэс» в 2023 году заключило ООО «РВК-Липецк» (совместное предприятие ГК «Росводоканал» и ВЭБ.РФ). Подрядчик должен был выполнить работы в течение 90 дней после заключения соглашения, но не приступил к исполнению обязательств. «РВК-Липецк» подал иск к компании в местный арбитраж. Согласно картотеке арбитражных судов, требования истца удовлетворили: договор был расторгнут. Суд также взыскал с «Твэс» в пользу «РВК-Липецк» 50 тыс. руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Тепловодоэлектрострой» зарегистрировано в Липецке в июле 2018 года. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставный капитал — 34 тыс. руб. Директор — Сергей Огурцов. Равные доли компании принадлежат Владимиру Яхонтову и Антонине Неретиной. За 2024 год компания получила выручку 232 млн руб., чистая прибыль составила 648 тыс. руб.

Компания становится недобросовестным поставщиком не в первый раз — в конце декабря 2024-го ее включили в реестр из-за нарушения условий договора, заключенного с АО «Теплоэнерго». В итоге заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения соглашения.

