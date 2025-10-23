Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло 12

После взрыва на промышленном предприятии в Копейске погибли 12 человек. Местонахождение еще 10 сотрудников завода уточняется. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сотрудники МЧС продолжают поиски 10 работников предприятия. Ранее сообщалось о 19 пострадавших. Пять человек госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Еще 14 пострадавших проходят лечение амбулаторно.

Вечером 22 октября Алексей Текслер сообщил, что на предприятии в Копейске произошел взрыв и начался крупный пожар. Версию о том, что взрыв произошел в результате атаки БПЛА, власти исключили. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. 24 октября в Челябинской области объявлено днем траура.