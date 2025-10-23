Глава службы перевозок воронежского аэропорта получила срок за мошенничество

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о вынесении приговора начальнику службы организации пассажирских перевозок ООО «Международный аэропорт Воронеж имени Петра I» и ее подельнику за заключение фиктивных трудовых договоров. По данным ведомства, топ-менеджеру назначено четыре года лишения свободы, а ее соучастнику — три года.

Как установлено в суде, подсудимые в 2023–2024 годах фальсифицировали сведения о трудоустройстве работников и заключали фиктивные трудовые договоры для получения необоснованно начисленной заработной платы. В результате аэропорту был причинен ущерб на сумму более 500 тыс. руб. Преступление было вскрыто в ходе проверки транспортной прокуратуры и УФСБ России по Воронежской области.

Других деталей об осужденных в транспортной прокуратуре не рассказали. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о начальнице службы Маргарите Ступиной и Владимире Бушневе. Приговор им был вынесен Рамонским райсудом Воронежской области. Судя по картотеке дел, Ступиной вменялось мошенничество и злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ), а Бушевеву — только мошенничество.

Сергей Толмачев