Путин: правительство старается сохранить все инструменты льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство принимает меры для сохранения инструментов льготного ипотечного кредитования. Все условия, которые сейчас существуют, добавил глава государства, направлены на семьи с детьми.
Владимир Путин
Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Pool / Reuters
Среди таких инструментов Владимир Путин назвал программу семейной ипотеки под 6%, а также льготную ипотеку под 2% в регионах. «Разумеется, мы и дальше будем все совершенствовать, в том числе и ИЖС (индивидуальное жилищное строительство.—"Ъ")»,— сказал президент на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политике.
По словам главы государства, программы поддержки ИЖС продемонстрировали хороший прирост жилищного строительства за последние годы. Динамику в этом секторе уточнил руководитель ДОМ.РФ Виталий Мутко — показатель вырос на 40%, составив 60% в общем объеме строительства. Эти результаты, заключил Владимир Путин, указывают на то, что льготная ипотека распространена и на ИЖС.
Подробности — в материале «Ъ» «Льготная ипотека доросла до спада».