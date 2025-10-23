В Южном городе-2 установили автоматический пост контроля воздуха

В Южном городе-2 новый автоматический пост контроля воздуха установили с учетом жилой застройки, промышленных предприятий и розы ветров. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Новый пост контроля воздуха непрерывно контролирует 24 загрязняющих вещества, среди которых диоксид серы, сероводород, оксиды азота, аммиак, оксид углерода и другие. Это третий автоматический пост такого уровня в регионе.

В министерстве уточняют, что на сегодняшний день в государственной сети мониторинга региона всего 35 ПНЗ. Приволжское УГМС в области ежегодно анализирует более 200 тыс. проб атмосферного воздуха.

Руфия Кутляева