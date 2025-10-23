«Оренбург» сыграет с «Краснодаром» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России

Футболисты «Оренбурга» в 1/4 финала пути РПЛ Кубка России сыграют с «Краснодаром». Точная дата матчей пока не определена. Первые поединки состоятся 4–6 ноября, а ответные игры запланированы на 25–27 ноября.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Оренбург» досрочно обеспечил себе второе место в группе A, а в поединке 6-го тура группового этапа на выезде был разгромлен «Зенитом» со счетом 0:6. «Краснодар» финишировал на первом месте в квартете B.

Андрей Сазонов