В Татарстане с начала года выявили 3,5 тысяч нарушений в международных посылках

Казанский почтовый таможенный пост выявил 3,5 тыс. случаев нарушения таможенного законодательства с начала 2025 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Центральной почтовой таможни.

В ведомстве отметили, что среди выявленных запрещенных товаров — контрафактная продукция, холодное оружие, средства для негласного получения информации и рыболовные сети.

За девять месяцев 2025 года через ЛПЦ Казань прошло более 11,6 млн международных почтовых отправлений весом более 5 тыс. тонн. Выпуск 55% товаров с торговых интернет-площадок осуществляется в автоматическом режиме.

В июле сообщалось, что с начала 2025 года ведомство возбудило 1,7 тыс. дел об административных нарушениях.

Анар Зейналов