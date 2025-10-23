В Татарстане закупят медицинские изделия на 75,9 млн рублей

В Татарстане на поставку изделий медицинского назначения для нужд республиканских учреждений здравоохранения выделят 75,9 млн руб. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

В рамках контракта предусмотрена поставка 8,7 млн вакуумных пробирок на сумму 60,7 млн руб и 1,7 млн игл для взятия проб крови на 15,2 млн руб.

Поставка продукции будет осуществляться в течение 2025–2026 годов.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана». Предприятие «Таттехмедфарм» обеспечивает медицинские организации и население республики лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

Анна Кайдалова