В Ульяновской области возобновят расследование возможного мошенничества с землей

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СКР по Ульяновской области возобновить производство по уголовному делу о возможном мошенничестве с земельными участками в Павловском районе Ульяновской области. Об этом в четверг сообщил информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, поручение было дано в связи направленным председателю СКР видеообращением жителей сел Мордовский Шмалак и Татарский Шмалак Ульяновской области, заявивших о своем несогласии с результатами расследования фактов мошенничества с земельными участками. По словам жителей сел, в 2008 году представители одной компании убедили селян «передать им в аренду земельные наделы для ведения сельскохозяйственной деятельности», после чего «на основании подложных документов руководство компании завладело участками, а впоследствии продало их третьим лицам». В результате, сообщает ИЦ СКР, жители лишились своего имущества и права на получение компенсационных выплат в случае его законного изъятия, а их многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, «расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен».

Два года назад, в декабре 2023 года, жители этих сел уже обращались к президенту РФ Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину. Тогда они сообщали, что стали жертвами обмана, и получилось, что теперь вся земля вокруг этих сел принадлежит бывшему высокому местному руководителю и его родственникам. Жители отмечали, что сотрудники межрайонного отдела следственного управления СКР «признавали наличие обмана», в результате которого жители лишились земли, но «отмечали, что не могут собрать достаточных доказательств». Жители просили президента страны изменить границы сельских поселений так, чтобы им, жителям досталось хотя бы по 7 га из того, что было, чтобы можно было заниматься сельхозпроизводством, иначе, лишившись основы проживания на селе, они будут вынуждены покинуть эти населенные пункты и села вымрут. По поручению Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы), но уголовное дело было прекращено.

Еще ранее, в 2015 году, как следует из архивного сайта администрации Павловского района, жители на сходах обращались к администрации района с теми же просьбами, та направляла запросы в районную прокуратуру, но проблема так и не была решена. Тогда сообщалось, что земельные наделы принадлежали жителям сел как бывшим членам колхоза «Путь вперед», эти наделы у них брала «в аренду» компания «НАПКО» (ООО), а потом жители сел узнали, что каким-то образом стали акционерами открытых акционерных обществ «Павловское», «Евлейское», «Бекшанское», «Холстовское» (все уже ликвидированы), а их паи стали частью уставного капитала этих ОАО.

Источник, близкий к следственным органам, сказал «Ъ-Волга», что речь идет о холдинге ООО «Национальная аграрная земельная компания» («НАЗКО», Москва, владелец контрольной доли — АО «Черкизоавский мясоперерабатывающий завод») и ряде аффилированных с ним акционерных обществ. Дочерней компанией «НАЗКО» является упоминаемое жителями ООО «НАПКО» (ликвидировано, правопреемник — ООО «Черкизово-растениеводство»). По словам собеседника, дело сложное, «граждане сами все подписали, сами свои паи отдали, пытались судиться и суды проиграли».

Сергей Титов, Ульяновск