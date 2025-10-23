Андрей Мельников и АСВ

Мельников Андрей Геннадьевич родился 3 сентября 1969 года. С отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности «экономист-математик».

В 1990-х работал в группе экспертов президента РФ, в комитете по бюджету, налогам, банкам и финансам Госдумы, в Минэкономики. Специализировался на вопросах разработки банковского законодательства, регулирования и налогообложения. Участвовал в подготовке законов «О банках и банковской деятельности», «О несостоятельности кредитных организаций».

В 1998 году вошел в группу, которая занималась созданием Агентства по реструктуризации кредитных организаций. В 2004–2016 годах — замгендиректора госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В 2016–2017 годах — министр экономического развития Республики Крым. Затем был вице-президентом Ассоциации банков России. В 2019-м вернулся в АСВ в должности первого замгендиректора. С января 2022 года — гендиректор.

Награжден Почетной грамотой президента РФ, медалью Минобороны «За возвращение Крыма», медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода». Женат, два ребенка.

АСВ создано в 2004 году на основании закона «О страховании вкладов в банках РФ». Основная задача — выплата страхового возмещения по вкладам при наступлении страхового случая в банке. Застрахованы вклады и счета физлиц, ИП и ряда юрлиц. Максимальный размер возмещения — 1,4 млн руб. на одного вкладчика в одном банке. В некоторых случаях действует повышенный лимит в 10 млн руб. Объем застрахованных вкладов на 1 октября 2025 года — 277 млн субъектов, объем подлежащих страхованию денежных средств банковских вкладчиков — 80,3 трлн руб.

АСВ гарантирует сохранность обязательных и добровольных пенсионных накоплений в НПФ. С начала 2024 года защищает средства по программе долгосрочных сбережений. Максимальный размер страхового возмещения при наступлении гарантийного случая в НПФ — 2,8 млн руб.

АСВ выполняет функции ликвидатора банков, НПФ и страховых организаций. За 20 лет работы агентство проводило ликвидационные процедуры в отношении 751 банка.