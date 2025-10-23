Жителя Башкирии приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Краснодарский краевой суд признал жителя Башкирии Эрнеста Шарафутдинова виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, подсудимый не поддерживал политику государства и выступал против проведения СВО. Кроме того, обвиняемый увлекался политической пропагандой в интересах Татарстана и Башкирии, полагая, будто права этих регионов ущемляются федеральным центром.

Весной прошлого года он получил от своего «единомышленника» координаты промышленных предприятий на территории двух республик, на которых должен был провести диверсии. Однако эти действия, находясь в Краснодарском крае, произвести не смог, поэтому передал геолокацию промышленных объектов представителю Главного управления разведки Минобороны Украины.

«При этом он понимал, что переданные им сведения будут использованы для нанесения ударов по данным объектам»,— считает суд.

Вычислили и задержали Эрнеста Шарафутдинова сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Помимо лишения свободы, подсудимый получил ограничение свободы на один год.

Идэль Гумеров