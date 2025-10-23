Суд отклонил иск адвоката о взыскании 9,7 млн за защиту экс-главы «ТГК-2»

Суды в Ярославле отклонили иск бывшего адвоката гендиректора ПАО «ТГК-2» Надежды Пинигиной о взыскании с общества более 9,7 млн руб. за услуги защитника. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В 2021 году госпожа Пинигина была задержана, а затем арестована по подозрению в ряде преступлений. В декабре 2023 года Октябрьский районный суд Архангельска приговорил ее к 5 годам лишения свободы и штрафу в 600 тыс руб. за злоупотребление должностными полномочиями.

«В период расследования уголовного дела ПАО заключило договор возмездного оказания услуг с адвокатом для защиты интересов бывшего руководителя, однако денежные средства в размере свыше 8,5 млн руб. защитнику не выплачены ввиду наложения ареста на счета организации»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Адвокат попытался взыскать гонорар в Ленинском районном суде Ярославля. По данным сайта, истцом выступил член адвокатской палаты Московской области Роман Головкин. Как следует из судебного решения, договор с ним был заключен в 2023 году. ПАО «ТГК-2» обязалось оплатить стоимость услуг защитника исходя из фактически затраченного времени, из расчета 16 тыс. руб. в час, а также возместить расходы, связанные с исполнением договора. С учетом процентов размер иска составил более 9,7 млн руб. В настоящее время контролирующим акционером ПАО «ТГК-2» является Российская Федерация. Проэтому к процессу в защиту интересов государства подключилась прокуратура.

«Вступив в дело и проанализировав его материалы, включая договор, заключенный на крайне невыгодных для организации условиях с существенным завышением стоимости юридических услуг, прокуратура области направила встречное исковое заявление о его оспаривании»,— сообщили в ведомстве.

Суд пришел к выводу, что у ПАО «ТГК-2» не могло быть какого-либо интереса в заключении договора о защите Надежды Пинигиной, которая обвинялась в уголовных преступлениях. Никаких действий в защиту интересов самого ПАО «ТГК-2» адвокат не осуществлял и не мог осуществлять. Стоимость работ в 16 тыс. руб. в час суд назвал не отвечающей «принципу разумности и добросовестности» и явно обременительной для заказчика.

Ленинский суд удовлетворил требования прокуратуры и признал договор об оказании юридической помощи недействительным. Требований адвоката о взыскании денежных средств было оставлено без удовлетворения. Защитник подал апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам областного суда оставила ее без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Антон Голицын