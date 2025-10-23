Число погибших во время взрыва на заводе в Копейске увеличилось до 12 человек

Под завалами на заводе в Копейске, где в ночь с 22 на 23 октября произошел взрыв, нашли двоих погибших. Число жертв выросло до 12 человек. Уточняется местонахождение еще десяти сотрудников предприятия, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем telegram-канале.

МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия.

В результате взрыва пострадали 19 человек. Пятеро из них в тяжелом состоянии были госпитализированы. Двое направлены в ожоговое отделение городской клинической больницы № 6 Челябинска, еще двое — в областную больницу. Одна пострадавшая будет переведена в областную больницу после стабилизации состояния. 14 человек, получивших травмы, лечатся амбулаторно.

Взрыв на предприятии произошел 22 октября в 23:45, после чего начался пожар. Через несколько часов в очаге возгорания произошел еще один взрыв. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).