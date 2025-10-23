Прокуратура помогла саратовскому аграрию решить проблему с земельным участком

В Саратовской области прокуратура добилась решения проблемы руководителя крестьянско-фермерского хозяйства, связанной с земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Специалисты провели проверку по итогам личного приема прокурора Саратовской области Сергея Филипенко и выяснили, что глава крестьянско-фермерского хозяйства обратился в администрацию Перелюбского района с заявлением о предоставлении земельного участка для обеспечения сельскохозяйственной деятельности. Муниципалитет рассмотрел документы и утвердил схему расположения земли на кадастровом плане, однако нормативный акт не соответствовал установленным законодательством требованиям.

В связи с этим прокуратура объявила главе администрации Перелюбского района предостережение о недопустимости нарушения закона. В итоге аграрий получил земельный участок для ведения сельского хозяйства.

Павел Фролов