Полет нормальный

Осенний сезон определяется соответствующим гардеробом. Пальто, куртки, трикотаж, шарфы и кожаная обувь — все это отлично помогает защититься от дождя и холодного ветра. Сегодня рассмотрим более конкретный пример — куртку бомбер, которая почти сразу стала классическим предметом любого гардероба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американские летчики в куртках A-1

Американские летчики в куртках A-1



Прототип современного бомбера появился в начале XX века. В конце 1910-х европейским летчикам требовалась теплая верхняя одежда — кабины пилотов в истребителях были открытыми и находиться в них без должной одежды было просто невозможно. Тогда появились тяжелые куртки летчиков, сделанные из кожи и шерсти. Они отлично сохраняли тепло, но были тяжелыми и громоздкими.

После Первой мировой войны, в конце 1920-х, американская армия разработала куртку A-1, ставшую прообразом современного бомбера. Она тоже делалась из кожи, но внизу и на рукавах у нее были трикотажные манжеты, которые не только защищали от ветра, но и делали посадку бомбера более динамичной. Такая куртка дополнялась теплым воротником из овчины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экипаж B-17 из 385-й бомбардировочной группы восьмого воздушного соединения ВВС армии США наносит цель на карту перед выполнением боевого задания, Англия, около 1943 года

Фото: PhotoQuest / Getty Images Экипаж B-17 из 385-й бомбардировочной группы восьмого воздушного соединения ВВС армии США наносит цель на карту перед выполнением боевого задания, Англия, около 1943 года

Фото: PhotoQuest / Getty Images

Современная версия бомбера появилась уже после Второй мировой войны — это была модель на молнии, сделанная из нейлона. Она была укороченной, благодаря трикотажному манжету внизу хорошо сидела на талии. Эта модель получила название MA-1 — именно ее и представляет большинство людей, когда речь заходит о бомбере. Подкладка таких курток, как правило, делалась из ярко-оранжевого нейлона, чтобы пилот, оказавшийся в тылу, мог переодеть куртку более яркой стороной — и тогда его будет легче заметить с воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куртки Alpha Industries

Фото: Noel Vasquez / WireImage Куртки Alpha Industries

Фото: Noel Vasquez / WireImage

Главной маркой, специализирующейся на создании бомберов, остается Alpha Industries, они уже больше полувека одевают американскую армию. Благодаря своей доступности и выносливости бомберы быстро стали ассоциироваться с молодежью рабочего класса, а позже и с субкультурами, которые вышли из этой молодежи. Панки, футбольные фанаты, скинхеды и другие представители альтернативной культуры быстро облюбовали бомберы и внедрили их в свой стиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мэрилин Монро, 1954 год Фото: Getty Images Мик Джаггер, 1977 год Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images Чарли Шин, 1984 год Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images The Backstreet Boys, 1997 год Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images Канье Уэст, 2015 год Фото: Jacopo Raule / GC Images Тейлор Хилл, 2017 год Фото: Christian Vierig / Getty Images Хейли Бибер, 2022 год Фото: Bellocqimages / Bauer-Griffin / GC Images Билли Айлиш, 2023 год Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy Оливия Палермо, 2024 год Фото: Christian Vierig / Getty Images Джиджи Хадид, 2025 год Фото: Claudio Lavenia / Getty Images Следующая фотография 1 / 10 Мэрилин Монро, 1954 год Фото: Getty Images Мик Джаггер, 1977 год Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images Чарли Шин, 1984 год Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images The Backstreet Boys, 1997 год Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images Канье Уэст, 2015 год Фото: Jacopo Raule / GC Images Тейлор Хилл, 2017 год Фото: Christian Vierig / Getty Images Хейли Бибер, 2022 год Фото: Bellocqimages / Bauer-Griffin / GC Images Билли Айлиш, 2023 год Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy Оливия Палермо, 2024 год Фото: Christian Vierig / Getty Images Джиджи Хадид, 2025 год Фото: Claudio Lavenia / Getty Images

Но такие куртки уже давно отошли от своего андерграунд-наследия и стали еще одним популярным элементом современного гардероба. Пару сезонов назад именно бомбер стал одной из самых популярных вещей на подиумах Милана и Парижа. С костюмом его все равно не наденешь, но с джинсами, толстовкой или однотонным трикотажным свитером — пожалуйста.

Илья Петрук