Полет нормальный
История куртки бомбер
Осенний сезон определяется соответствующим гардеробом. Пальто, куртки, трикотаж, шарфы и кожаная обувь — все это отлично помогает защититься от дождя и холодного ветра. Сегодня рассмотрим более конкретный пример — куртку бомбер, которая почти сразу стала классическим предметом любого гардероба.
Американские летчики в куртках A-1
Прототип современного бомбера появился в начале XX века. В конце 1910-х европейским летчикам требовалась теплая верхняя одежда — кабины пилотов в истребителях были открытыми и находиться в них без должной одежды было просто невозможно. Тогда появились тяжелые куртки летчиков, сделанные из кожи и шерсти. Они отлично сохраняли тепло, но были тяжелыми и громоздкими.
После Первой мировой войны, в конце 1920-х, американская армия разработала куртку A-1, ставшую прообразом современного бомбера. Она тоже делалась из кожи, но внизу и на рукавах у нее были трикотажные манжеты, которые не только защищали от ветра, но и делали посадку бомбера более динамичной. Такая куртка дополнялась теплым воротником из овчины.
Экипаж B-17 из 385-й бомбардировочной группы восьмого воздушного соединения ВВС армии США наносит цель на карту перед выполнением боевого задания, Англия, около 1943 года
Фото: PhotoQuest / Getty Images
Современная версия бомбера появилась уже после Второй мировой войны — это была модель на молнии, сделанная из нейлона. Она была укороченной, благодаря трикотажному манжету внизу хорошо сидела на талии. Эта модель получила название MA-1 — именно ее и представляет большинство людей, когда речь заходит о бомбере. Подкладка таких курток, как правило, делалась из ярко-оранжевого нейлона, чтобы пилот, оказавшийся в тылу, мог переодеть куртку более яркой стороной — и тогда его будет легче заметить с воздуха.
Куртки Alpha Industries
Фото: Noel Vasquez / WireImage
Главной маркой, специализирующейся на создании бомберов, остается Alpha Industries, они уже больше полувека одевают американскую армию. Благодаря своей доступности и выносливости бомберы быстро стали ассоциироваться с молодежью рабочего класса, а позже и с субкультурами, которые вышли из этой молодежи. Панки, футбольные фанаты, скинхеды и другие представители альтернативной культуры быстро облюбовали бомберы и внедрили их в свой стиль.
Но такие куртки уже давно отошли от своего андерграунд-наследия и стали еще одним популярным элементом современного гардероба. Пару сезонов назад именно бомбер стал одной из самых популярных вещей на подиумах Милана и Парижа. С костюмом его все равно не наденешь, но с джинсами, толстовкой или однотонным трикотажным свитером — пожалуйста.