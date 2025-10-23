Главу АСВ Мельникова арестовали по обвинению в мошенничестве

Как стало известно «Ъ», Лефортовский райсуд Москвы арестовал на два месяца директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. По данным источников «Ъ», суд удовлетворил ходатайство следственного управления ФСБ в его отношении еще 21 октября, поместив чиновника в СИЗО «Лефортово», где он находится на карантине. В тот же день ему было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК).

Основанием для самой строгой меры пресечения стала проверка показаний бывшего заместителя главы АСВ Ольги Долголетовой, которым после проверки дали ход. Ранее госпожа Долголетова и еще один экс-заместитель директора АСВ Александр Попелюх были арестованы за хищение около 200 млн руб. от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир». Оба фигуранта признали свою вину.

Предполагается, что госпоже Долголетовой в самое ближайшее время заменят содержание в СИЗО на домашний арест. Получить комментарии защиты нового фигуранта и двух его предшественников «Ъ» не удалось.

Олег Рубникович