Рассмотрение апелляции на приговор Дмитрию Талантову отложено

Верховный суд Удмуртии отложил рассмотрение апелляции на приговор экс-президенту адвокатской палаты Удмуртии Дмитрию Талантову на 28 октября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, что завьяловский райсуд 28 ноября 2024-го приговорил фигуранта к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима по статьям о дискредитации армии РФ и разжигании ненависти и вражды (п. «б» ч. 2 ст. 282 УКРФ и пп. «а», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела послужили комментарии Дмитрия Талантова в соцсетях. По итогам судебного процесса ему также запретили администрировать сайты и интернет-каналы на протяжении четырех лет.

Обе стороны – гособвинителя и защитника — не устраивает данное решение суда. Прокурор не согласен с применением уголовного закона в части квалификации преступлений. Осужденный и его защитники настаивают на невиновности фигуранта в виду отсутствия состава преступления.

В судебном заседании стороны успели представить свои ходатайства. Рассмотрение дела перенесено в связи с занятостью защитника в другом процессе.