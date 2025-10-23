В Энгельсском районе в рамках рекультивации свалки высадили 139 деревьев

В Саратовской области завершили биологический этап рекультивации свалки после вмешательства надзорного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Администрация Энгельсского района заключила контракт на сумму примерно 3 млн руб., в рамках которого по техзаданию высадили 139 деревьев и 4,4 тыс. кустарников. Этому предшествовало внесение представлений с требованием устранения нарушений закона в адрес местной администрации.

Проверка Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуры соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами показала, что в ходе рекультивации несанкционированной свалки в промзоне Энгельса древесно-кустарниковая растительность не восстанавливалась. Речь идет о территории площадью свыше 16 га.

Павел Фролов