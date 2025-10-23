Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров в Кисловодске

В Кисловодске двое мужчин на лошадях избили плетью двух пенсионеров возле водоема «Старое озеро». Женщине нанесли два удара по лицу и руке, мужчине плеть попала по предплечью, сообщил мэр города Евгений Моисеев.

Глава города рассказал, что пенсионеры сделали замечание всадникам из-за того, что возле водоема нельзя ездить на лошадях. В результате возник конфликт, прохожие сняли наездников на телефон. Последние потребовали удалить фото и натравили лошадей на пенсионеров.

Господин Моисеев отметил, что преступники носили маски и «явно готовились к провокации». Управление СКР по Ставропольскому краю возбудило дело по статье о хулиганстве. Личность злоумышленников устанавливается.

Никита Черненко