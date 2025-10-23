Глава Татарстана выразил соболезнования в связи с трагедией в Копейске
Раис Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и жителям региона, которые потеряли родных и близких в результате взрыва на заводе в Копейске. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Господин Минниханов также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
По последним данным, в результате происшествия погибли 10 человек, 19 пострадали, местонахождение еще 12 сотрудников уточняется. Поисковые работы продолжаются силами МЧС.
СУ СКР по Челябинской области назвало причиной взрыва нарушения правил безопасности в технологическом процессе.
В Челябинской области 24 октября объявлен днем траура.