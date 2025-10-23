Нижегородцу дали восемь лет за экстремизм, грабеж и вымогательство

Жителя Нижегородской области признали виновным в экстремизме и совершении иных преступлений. По совокупности ему назначили восемь лет колонии строгого режима, сообщили в региональном СУ СКР 23 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородца судили по ч. 2 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), п. «г» ч. 2 ст. 161 (грабеж), п. «г» ч. 2 ст. 163 (вымогательство), ч. 1 ст. 166 (угон) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника полиции).

Установлено, что с июля 2023 по май 2024 года подсудимый на территории Бутурлинского округа вступил в экстремистскую организацию и после помещения в СИЗО активно принимал участие в движении «АУЕ», деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Кроме того, в августе 2023 года он похитил мобильный телефон у несовершеннолетнего, после чего требовал у потерпевшего крупную сумму денег, высказывая при этом угрозы. В августе 2024 года он угнал автомобиль, а в мае 2025 года причинил телесные повреждения сотруднику полиции.

Галина Шамберина