Правительство добавит выплату в 200 тыс. рублей семьям студентов при рождении ребенка

Правительство в 2026 году добавит единовременную выплату в 200 тыс. руб. при рождении ребенка в студенческой семье для 41 региона с низким уровнем рождаемости. Об этом на заседании Совета по демографической политике сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Госпожа Голикова указала, что реализовать такую выплату власти могут благодаря принятию закона о статусе студенческой семьи. «Мы благодарны коллегам-парламентариям за принятие этого решения»,— сказала вице-премьер.

Поправки, закрепляющие определение студенческой семьи, осенью внесла в Думу группа депутатов во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой («Единая Россия»). С учетом поправок таковой будет считаться семья, в которой хотя бы один из супругов, являющийся родителем или усыновителем, обучается в колледже или вузе.

В феврале Татьяна Голикова сообщала, что в 2024 году рост рождаемости отмечен в 18 регионах, включая те, где ранее фиксировали снижение этого показателя. Госпожа Голикова пояснила, что из негативной динамики вышли регионы Центральной России и Северо-Запада, а именно Смоленская, Орловская, Рязанская, Ленинградская и Калининградская области. Она сослалась на «предварительные данные» статистики.

Полина Мотызлевская