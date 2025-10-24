ЕГАИСтичное поведение

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) пытается исключить туймазинское «Рауш Биер» из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. По мнению ведомства, компания не предоставляет в Единую государственную автоматизированную информационную систему данные об объемах производства. Аналогичный иск Росалкогольтабакконтроль подал к Салаватской пивоваренной компании. Юристы отмечают, что подобные иски регулятор начал подавать с начала осени, а в Башкирии судебная практика по подобным делам еще не сформировалась.

Одного из старейших республиканских производителей пива и медовухи — туймазинское ООО «Рауш Биер» — могут исключить из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. С соответствующим иском в арбитражный суд Башкирии обратилась Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Реестр начал действовать с 1 сентября 2023 года. Его основная задача — контролировать объемы производства пивоваренных компаний.

Как следует из материалов дела, по мнению регулятора, компания нарушила законодательство в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции. В частности, «Рауш Биер» якобы не предоставил заявление о внесении изменений в реестр с приложением расчета производственной мощности основного технологического оборудования для производства алкогольной и слабоалкогольной продукции. Это необходимо для снятия показателей и передачу информации об объеме производства и оборота алкогольной продукции в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Кроме того, по этой причине Росалкогольтабакконтроль с 1 февраля 2024 по 31 мая этого года не смог «провести оценку соответствия организации требованиям» закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…».

ООО «Рауш Биер», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Туймазах в ноябре 1993 года. Специализируется на производстве пива, медовухи, кваса, сидра, лимонадов и питьевой воды. Входит в холдинг АПК «Туймазинский» (мясокомбинат «Золотой рог», торгово-производственное предприятие «Кулинария», кондитерский дом Саниева и другие). Уставный капитал — 25 млн руб. 70% компании принадлежат Ильясу Саниеву, 30% — у его сына Ильгама Саниева. История «Рауш Биер» началась в 1939 году, когда в Туймазах был организован пивоваренный цех комбината «Пищепром». В 1960 году он был переименован в Туймазинский пивзавод, а в 1987 году — в Туймазинский завод пиво-безалкогольных напитков. В 1993 году завод был приватизирован и создано российско-германское АО «Рауш Биер», преобразованное в ООО в 2001 году.

Согласно законодательству, поводом для исключения производителя пива из соответствующего реестра является, в частности, изготовление продукции на оборудовании мощностью не более 100 тыс. декалитров в год, не оснащенном средствами фиксации и передачи информации об объеме производства в ЕГАИС.

Одновременно с иском было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер. Росалкогольтабакконтроль попросил суд приостановить право «Рауш Биер» на производство алкогольных напитков до вступления решения суда в законную силу. Иначе, полагали в ведомстве, компания продолжит производство и оборот пива и пивных напитков «при явном нарушении законодательства».

Арбитражный суд Башкирии пришел к выводу, что претензия истца «носит предположительный характер», а факт нарушения «будет производиться в судебном заседании при рассмотрении дела по существу».

В апелляционной инстанции Росалкогольтабакконтроль настаивал, что «Рауш Биер» не подал заявление о пломбировании автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции. «Общество пренебрежительно отнеслось к исполнению своих публично-правовых обязанностей»,— подчеркнуло ведомство, добавив, что принятие обеспечительных мер не лишит компанию возможности «заниматься иной деятельностью».

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил определение суда в силе.

Аналогичный иск Росалкогольтабакконтроль подал к ООО «Салаватская пивоваренная компания». В этом разбирательстве суды двух инстанций также отказали ведомству в принятии обеспечительных мер.

«Прогнозировать исход этого дела пока рано,— отмечает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов. — Однако анализ судебной активности Росалкогольтабакконтроля выявил любопытную тенденцию: ведомство стало массово подавать иски об исключении из реестра производителей пива и других напитков, сопровождая их ходатайствами о принятии обеспечительных мер. С начала осени поступило семь таких исков — по всем в обеспечении отказано. В Челябинской области в пяти из семи дел обеспечительные меры приняты, а в двух вопрос еще рассматривается. В Свердловской области подано девять исков, и по всем обеспечительные меры удовлетворены. Таким образом, прослеживается разнонаправленная практика по обеспечительным мерам. Массовый характер обращений позволяет говорить о формировании новой линии судебной практики, которая определит баланс между публичными интересами и гарантиями бизнеса в сфере регулирования алкогольного рынка. В Башкирии практика пока не сформировалась, но первое решение может задать тон для всей группы аналогичных споров».

