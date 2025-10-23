Импульсное дело

Обнинское НПП «Радиационный контроль. Приборы и методы» намерено инициировать банкротство ОАО «Пятигорский завод "Импульс"» из-за невыплаты $300 тыс. по контракту за разработку программного обеспечения для АЭС «Руппур» в Бангладеш. Завод перечислил поставщику 40% стоимости двумя платежами на общую сумму 18 млн руб. Окончательный платеж должен был поступить в марте 2024 года. Однако предприятие не выполнило обязательства, сославшись на отсутствие средств от АО «СНИИП» по другому договору. В мае 2025 года Арбитражный суд Калужской области взыскал задолженность с завода в пользу истца.



НПП «Радиационный контроль. Приборы и методы» намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ОАО «Пятигорский завод Импульс». Информация о намерении инициировать процедуру несостоятельности опубликована на портале «Федресурс».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Пятигорский завод Импульс» зарегистрировано в 1992 году в Пятигорске. Основной вид деятельности — производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Учредитель — Александр Кузьменко. Уставный капитал — 700 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 247,9 млн руб., убыток — 49,7 млн руб.

ООО Научно-производственное предприятие «Радиационный контроль. Приборы и методы» зарегистрировано в Обнинске в 1998 году. Основная специализация — производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. Уставный капитал — 1,8 млн руб. Учредитель — Мария Прощерук. Выручка ООО за 2024 год составила 215,1 млн руб., прибыль — 22,7 млн руб.

В мае 2025 года Арбитражный суд Калужской области удовлетворил иск компании «Радиационный контроль. Приборы и методы» к Пятигорскому заводу о взыскании почти $300 тыс. основного долга и $34,5 тыс. пени за задержку оплаты программного обеспечения для АЭС «Руппур».

Пятигорский завод «Импульс», основанный в 1963 году как филиал Союзного научно-исследовательского института приборостроения, за годы работы выпустил более 260 наименований изделий. В декабре 1992 года госпредприятие преобразовали в ОАО. Длительное время «Импульс» оставался единственным заводом в отрасли, производившим приборы, разработанные НИИ.

Сегодня завод сохраняет специализацию на аппаратуре контроля радиационной безопасности. В ассортименте — радиометры, дозиметры, спектрометры, установки для измерения загрязненности радионуклидами кожи и одежды персонала, грузов и транспорта. Оборудование используют в аэропортах, на вокзалах, товарных станциях и в портах для проверки общественного и грузового транспорта. Приборы позволяют измерять дозовую нагрузку на население и персонал, контролировать сельхозживотных и продукцию на всех этапах переработки.

Спор возник из-за договора от 20 сентября 2023 года. Согласно документу, обнинская компания обязалась разработать техническую документацию, изготовить и поставить программное обеспечение верхнего уровня автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля для первого энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш. Цена контракта составила $498 960. Продукция по договору (ПО) была поставлена в декабре 2023 года.

Первый энергоблок атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш, которую строит Россия, выйдет на эксплуатацию не ранее 2026 года — сейчас завершается пуско-наладка оборудования. Срок службы объекта — 60 лет с возможностью продления еще на 20. Россия и Бангладеш подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в 2011 году. Полномасштабное строительство стартовало в 2021-м. «Росатом» передал ядерное топливо на площадку в 2023 году. В октябре 2024-го специалисты закончили сборку реактора на первом энергоблоке. На втором блоке в январе 2024 года завершили бетонирование наружной защитной оболочки реакторного здания, а в августе доставили транспортный шлюз.

Завод перечислил поставщику 40% стоимости двумя платежами — в декабре 2023 года и апреле 2024-го на общую сумму 18 млн руб. Продукция была передана 27 декабря 2023 года. Окончательный платеж в размере $299 376 (60% от цены) должен был поступить не позднее 26 марта 2024 года. Однако завод не выполнил обязательства, сославшись на отсутствие оплаты от АО «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП») по другому договору.

От «СНИИП» в материалы дела поступил отзыв на исковое заявление, в котором он указал, что не является стороной спорного договора и уже перечислил ответчику денежные средства.

В сентябре 2024 года истец направил претензию. Ответчик признал задолженность, но заявил, что расчет произведет после получения оплаты от АО «СНИИП». Суд отклонил ссылку завода на закон о государственном оборонном заказе, признав ее не относящейся к делу.

По условиям контракта за нарушение сроков оплаты предусмотрена неустойка 0,05% за каждый день просрочки. Расчет штрафных санкций ответчик не оспорил.

В итоге, суд взыскал с завода «Импульс» основной долг $299 376 и пени $34 577,93 за период с 27 марта по 12 ноября 2024 года. Кроме того, неустойка будет начисляться с 13 ноября 2024 года до дня фактической оплаты. Расчет ведется по курсу ЦБ РФ на дату платежа, но не менее 70 руб. за доллар.

