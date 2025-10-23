Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на многодетность

Программу материнского капитала следует переориентировать на поддержку многодетных семей — прежде всего тех, у кого рождается трое или более детей. С таким предложением выступила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

«Настало время совершенствования программы материнского капитала... Сегодня маткапитал на второго и последующих детей меньше, чем на первого»,— заявила госпожа Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

По словам спикера Совфеда, дополнительные федеральные и региональные меры поддержки необходимо сконцентрировать на рождении третьего и последующих детей.

Материнский капитал в России проиндексирован с 1 февраля на 9,5%. Таким образом, в 2025 году размер маткапитала на первого ребенка составляет 690 266 руб., на второго — 912 162 руб., или 221 895 руб., если ранее семья получала выплату на первенца. Кроме того, выплата в размере 912 162 руб. предусмотрена при появлении второго, третьего и последующего ребенка, который родился или усыновлен с 2007 по 2019 год, если до этого маткапитал семья не получала. Сертификат на выплату приходит гражданам автоматически в течение пяти дней после регистрации ребенка в ЗАГСе.