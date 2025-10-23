В КБР 17-летнего парня будут судить за участие в террористической группировке

В Кабардино-Балкарии 17-летний парень стал фигурантом уголовного дела об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), склонении лица в совершение преступления террористической направленности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), приготовлении к террористическому акту, совершенное организованной группой лиц (чч.1 ст.30, п. «а» ч.2 ст.205 УК РФ). Кроме того, его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного орган (ст. 317 УК РФ) и покушении на хищение оружия (ч.3 ст.30, п.п. «а», «б» ч.4 ст.226 УК РФ), сообщили в СУ СК России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году местный житель организовал на территории республики обособленное подразделение одной из террористических группировок. Целью было совершение преступлений против органов государственной власти и сотрудников правоохранительных органов. Обвиняемый согласился стать участником группировки. В июле 2025 года фигурант вместе с другими участниками приехали в Нальчик, где попытались убить инспектора ДПС. Во время нападения организатора ликвидировали, а обвиняемого задержали. Пострадавшего полицейского доставили в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская