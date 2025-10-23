Дамаск извинился за их французский

Переходное правительство Сирии в среду, 22 октября, впервые вступило в бой с иностранными боевиками, некогда воевавшими плечом к плечу с нынешним сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа и его соратниками. Под удар попала так называемая «Бригада иностранцев», укомплектованная из франкоговорящих джихадистов и действующая на территории Идлиба — северо-западной провинции страны, в прошлом ключевого оплота исламистских группировок, выступавших против прежнего президента Башара Асада. Формальным поводом стало похищение несовершеннолетней одним из боевиков. Однако верхушка «Бригады иностранцев» полагает, что Дамаск начал зачищать страну от джихадистов несирийского происхождения, как того требуют от него западные государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военный парад после свержения Башара Асада в Дамаске, 27 декабря 2024 года

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Военный парад после свержения Башара Асада в Дамаске, 27 декабря 2024 года

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Ожесточенные столкновения между сирийскими силами безопасности и иностранными боевиками начались в среду. Дамаск заявил, что намерен провести операцию по обеспечению безопасности в районе Харем провинции Идлиб, где группируются выходцы из франкоговорящих стран, некогда примкнувшие к антиправительственным формированиям, свергнувшим режим Асада. Сирийские силы сначала запустили над этой территорией разведывательные дроны, а потом взяли ее в кольцо. Это быстро переросло в боестолкновение с применением артиллерии и бронетехники. Занявшие оборону боевики обратились ко всем исламистским группировкам, приехавшим в Сирию из-за рубежа, с призывом прийти на помощь.

Как пояснили источники Syria TV, формальным поводом для операции правительственных сил стало исчезновение несовершеннолетней девочки, которая, по версии властей, была похищена. Под подозрение попали члены «Бригады иностранцев» — отряда, возглавляемого сенегальцем из Ниццы Омаром Омсеном (настоящее имя — Омар Диаби) — известным джихадистом, больше десяти лет вербовавшим кадры для сирийских радикальных группировок среди жителей франкоязычных стран.

Новое руководство Сирии давно приказало бывшим боевикам сложить оружие и распустить свои отряды, но Омар Омсен не подчинился приказу.

Согласно сентябрьскому расследованию журнала L’Express, в Хареме остается 120 франкоговорящих джихадистов. При этом 50 из них состоят в отряде Омара Омсена. По данным L’Express, сам полевой командир не отказался от радикальных взглядов после смены власти в Сирии. Более того, он выступил с публичной критикой сирийского лидера аш-Шараа за умеренный курс. «Вдруг мы увидели, как капитан корабля перепрыгнул на другой и начал стрелять по нашему»,— приводит журнал слова Омара Омсена.

Дамаск заявил, что причиной стычек 22 октября стало нарушение закона, а не преследование боевиков-иностранцев, к которому сирийское переходное правительство якобы подталкивают западные страны. Советник президента Сирии по связям с общественностью и политике Ахмед Муаффак Зидан написал в соцсети X, что операция в Хареме была организована «из-за упрямого несоблюдения норм закона, а не из-за того, что они (подозреваемые.— “Ъ”) были иностранцами». «Сирийцы столкнулись бы с тем же самым обращением, если бы сделали то же самое,— заметил чиновник.— Сирия сегодня — это правовое государство».

Однако «Бригада иностранцев» считает, что причины конфликта гораздо глубже.

В своем заявлении, появившемся за считаные часы до столкновений, группировка выразила уверенность, что Дамаск борется с бывшими сторонниками по запросу французского руководства, которое добивается привлечения Омара Омсена к уголовной ответственности.

К утру 23 октября конфликт был формально улажен. Как пояснили источники Syria TV, в Хареме введен режим прекращения огня, а сирийские власти отвели оттуда тяжелую технику при условии, что их силам безопасности дадут войти на территорию района, контролируемого джихадистами. Согласно этим данным, расследовать конфликт будет Министерство юстиции Сирии.

Но достижение «режима тишины» не снимает всех вопросов по поводу того, объявил ли Дамаск охоту на некогда воевавших против Башара Асада иностранцев, чтобы укрепить свои отношения с западными странами.

«Группировка Омара Омсена — не единственная, на кого направлено давление со стороны сил безопасности,— сообщил в соцсети X со ссылкой на источники французский эксперт Седрик Лабрусс.— Небольшая группа боевиков с Кавказа также находится под прицелом новых властей». «Одно можно сказать наверняка: ночь длинных ножей началась»,— добавил эксперт.

Нил Кербелов