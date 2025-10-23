Алексей Песошин принял участие в открытии моста на границе Башкирии и Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в открытии движения по обновленному мосту через реку Ик. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Мост на автодороге «Октябрьский — Уруссу», соединяющий Татарстан и Башкортостан, был построен в 1948 году и с 2023 года был закрыт из-за аварийного состояния.

В рамках реконструкции демонтировали старое сооружение и построили новый мост с современными опорами, полосами безопасности, перильными и барьерными ограждениями, а также искусственным освещением. Протяженность конструкции составляет 238,5 метра, ширина проезжей части — 7 метров. Реконструкция выполнена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Анна Кайдалова