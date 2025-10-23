ООО «Башкирэнерго» присоединило к электросетям газораспределительную станцию в Уфе

ООО «Башкирэнерго» провело технологическое присоединение электрическим сетям газораспределительной станции (ГРС) в Уфе. Для прокладки кабеля использовалось горизонтально-направленное бурение, которые сильно осложнялось наличием скальной породы грунтов и множеством пересекаемых коммуникаций по всей трассе. Также была построена новая кабельная линия, смонтирована комплектная трансформаторная подстанция 6 кВ.

Монтаж КТПН для техприсоединения ГРС

Фото: ООО «Башкирэнерго»

«Этот проект направлен на обеспечение надежного газоснабжения Уфы. Специалисты Башкирэнерго и БЭСК Инжиниринга выполнили все с опережением сроков, соблюдая высокие стандарты качества и безопасности. Участие в столь сложном проекте принесло важный опыт в проведении подобных работ», - отметил заместитель директора по капитальному строительству ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Артём Ибрагимов.

