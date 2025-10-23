В Прикамье могут отменить дополнительные выборы депутатов заксобрания за год до основных

Крайизбирком решил внести в заксобрание Прикамья законопроект, согласно которому дополнительные выборы депутатов парламента и представительных органов муниципалитетов не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов. Исключением является случай, когда в результате досрочного прекращения депутатских полномочий указанные органы остаются в неправомочном составе. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома. Законопроект приводит региональное избирательное законодательство в соответствие с федеральным. Как уточнили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе избирательной комиссии, дополнительные выборы не будут проводиться в том числе и в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Текстом законопроекта предлагается также распространить возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов на все региональные и местные выборы, проводимые в крае. «Преимуществом инициативы является то, что счет можно открыть всего за несколько минут, сразу после получения соответствующего разрешения от избирательной комиссии»,— уточняет пресс-служба ведомства.