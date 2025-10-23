Главу ЖСК в Ярославле обвиняют в присвоении денег от сдачи лифтов в металлолом

Прокуратура Дзержинского района Ярославля направила в суд дело против 52-летней председательницы жилищно-строительного кооператива. Ее обвиняют в присвоении средств с использованием служебного положения. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

С июля 2022 года женщина возглавляла кооператив, управляющий многоквартирным домом на улице Труфанова. С декабря 2023 по март 2024 года в доме меняли лифты. По договору утилизировать оборудование должен был сам ЖСК. Правление поручило председательнице организовать вывоз лифтов.

Следствие установило, что женщина сдала лифты на металлолом и получила 167 тыс. рублей, которые перевела на свой счет. После возбуждения дела в июне 2025 года она провела собрание, на котором утвердили резервный фонд кооператива на эту сумму.

Дело расследовали сотрудники полиции, теперь оно направлено в Дзержинский районный суд. По части 3 статьи 160 УК РФ обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Антон Голицын