Похитителям главы SIAD Rus Стефано Гуидотти назначили до 11 лет колонии

2-й Западный окружной военный суд вынес приговоры четырем фигурантам дела о похищении главы российского представительства газовой компании SIAD (SIAD Rus), итальянца Стефано Гуидотти. Им назначили от 9 до 11 лет колонии строгого режима. Двоим осужденным суд также назначил штрафы, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Злоумышленников признали виновными в разбое и похищении человека. Следствие установило, что в 2024 году заказчик преступления решил похитить итальянца, чтобы получить статус партнера SIAD и возобновить финансовые отношения с компанией. Для этого он нанял четырех исполнителей, один из которых был родственником заказчика.

Для подготовки к похищению соучастникам перевели 800 тыс. руб., из которых 85 тыс. руб. полагались каждому злоумышленнику как аванс. Похитители наблюдали за потерпевшим, а также купили наручники, арендовали машину и убедили знакомого предоставить им дом в Брянской области.

В июне 2024 года фигуранты напали на господина Гуидотти. Угрожая пистолетом, они затащили потерпевшего в машину. Под угрозами его заставили позвонить своему руководителю и заявить о якобы задержании правоохранителями. Чтобы решить вопрос об освобождении, глава компании должен был позвонить заказчику похищения.

Преступники похитили у представителя SIAD Rus 80 тыс. руб. Они удерживали итальянца в доме на протяжении 36 часов. После этого потерпевшего освободила полиция.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Невероятное похищение итальянца в России».

Никита Черненко