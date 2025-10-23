Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В приграничном с Оренбуржьем районе Казахстана взорвался беспилотник

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана, граничащем с Оренбургской областью России, взорвался беспилотник неизвестного происхождения. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Обломки беспилотника нашли в удаленной местности, вдали от населенных пунктов. Пострадавших и материального ущерба нет.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта. Министерство обороны Казахстана проводит консультации с иностранными партнерами, кому мог потенциально принадлежать беспилотник.

Андрей Сазонов