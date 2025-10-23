Экс-главе комитета дорожного хозяйства Челябинска смягчили приговор

Челябинский областной суд смягчил приговор бывшему руководителю комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринату Кучитарову, признанному виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Назначенный срок в виде шести лет и девяти месяцев колонии общего режима ему сократили на один год. Информацию об этом „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Курчатовский районный суд Челябинска в первой инстанции рассматривал уголовное дело в отношении Рината Кучитарова в марте 2025 года. Установлено, что в 2020 году он намеренно завысил начальную цену контракта на озеленение центра города, определив стоимость работ в сумме более 122 млн руб. Затем председатель комитета заключил контракт с одной из компаний, оформил дополнительные соглашения на 97 млн руб., после чего принял выполненные работы. Ущерб муниципалитету превысил 32 млн руб.

Ольга Воробьева