Чистая прибыль ММК за девять месяцев 2025 года сократилась на 84%

По итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль группы ММК составила 10,7 млрд руб., сократившись на 84,3% к аналогичному периоду 2024-го. В третьем квартале показатель находился на уровне 5 млрд руб., увеличившись по сравнению со вторым кварталом из-за изменения курсовых разниц, следует из отчета компании.

Выручка группы ММК за январь-сентябрь 2025 года достигла 464,1 млрд руб. Это на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причинами таких финансовых результатов, по данным компании, стали снижение объемов продаж и цен реализации на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России. За третий квартал этого года выручка организации составила 150,6 млрд руб. Ко второму кварталу она снизилась на 2,9% из-за уменьшения объемов и изменения структуры продаж.

Выплавка чугуна на ММК за девять месяцев 2025 года сократилась на 10,6% до 6,6 млн т, а за третий квартал снизилась на 14,9% до 2 млн т из-за ремонтов в доменном переделе. Производство стали в январе-сентябре находилось на уровне 7,6 млн т (-13,7%), в третьем квартале — 2,4 млн т (-7,5%). Производство сокращается из-за снижения деловой активности на российском рынке.

Виталина Ярховска