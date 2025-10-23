Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Санавиация Удмуртии эвакуировала недоношенного ребенка весом 1,2 килограмма

Недоношенного ребенка с пороком сердца весом 1,2 кг эвакуировали вертолетом санитарной авиации Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Из Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Удмуртии новорожденного доставили в федеральный сердечно-сосудистый центр, расположенный в Перми, а затем вернули обратно. Пациент успешно перенес перелет. Отмечается, что недоношенные дети такого веса ранее доставлялись только наземным транспортом.

Всего с начала года санавиация совершила 107 вылетов, из них в 12 случаях помощь оказывалась детям.