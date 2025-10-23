В Новокуйбышевске пожар уничтожил срубовую дачу на площади 150 кв. метров

Пожар произошел на даче в Самарской области днем в четверг, 23 октября. Сообщение о происшествии в Новокуйбышевске, в поселке Гранный на улице 1-я Водозаборная, 19, поступило на пульт оперативных служб в 13:35 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит дом. К 15:29 (MSK+1) огонь был локализован на площади 150 кв. м.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Огонь тушили 28 специалистов и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Георгий Портнов