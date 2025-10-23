Еще в двух территориях Прикамья начнут взимать туристический налог

В Лысьвенском и Добрянском округах введут туристический налог. Как сообщает телеграм-канал «На местах», соответствующие постановления приняли местные думы.

Взимать налог будут с предприятий и физических лиц (в том числе с индивидуальных предпринимателей), предоставляющих места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах. В 2026 и 2027 годах размер налога в Добрянском округе составит 2% от стоимости услуг по размещению. Далее до 2030 года ежегодно он будет повышаться на один процентный пункт, вплоть до 5%. В Лысьвенском округе налог составит 2% в 2026 году. Ежегодно его будут повышать на 1%, вплоть до 5% начиная с 2029 года.

По подсчетам администрации, туристический налог ежегодно может приносить в местную казну до 963,2 тыс. руб. в Лысьвенском округе и более 12 млн руб. в Добрянском округе.