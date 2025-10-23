В Лондоне арестовали трех подозреваемых в шпионаже в пользу России

Полиция Лондона арестовала троих мужчин по подозрению в работе на российские спецслужбы. По адресам их места жительства проходят обыски, сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

Всех троих подозреваемых 48, 45 и 44 лет задержали по их домашним адресам в западном и центральном районах Лондона. Их арестовали по подозрению в шпионаже (ст. 3 Закона о национальной безопасности от 2023 года). По этой статье им грозит до 14 лет тюрьмы.

Лондонская полиция фиксирует, как растет число «доверенных лиц», вербуемых иностранными разведками, отметил глава подразделения по борьбе с терроризмом Доминик Мерфи. По его словам, признанных виновными в подобном сотрудничестве «ждут потенциально очень серьезные последствия».