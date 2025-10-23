В Перми презентовали альманах «Нефтяная провинция»

Презентация сборника «Нефтяная провинция» прошла в Законодательном собрании Пермского края. Ее провели директор Музея пермской нефти и составитель альманаха Алексей Нерослов, а также директор Центра внешних коммуникаций «Прикамье» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», депутат Законодательного собрания Пермского края Ольга Суднева. Она рассказала, что в уникальной экспозиции Музея пермской нефти сейчас насчитывается больше 10 тыс. экспонатов.

– Музей ведет большую исследовательскую работу. Сегодня мы рады представить один из ее результатов – историко-публицистический альманах «Нефтяная провинция». В нем собраны воспоминания нефтяников – участников Великой Отечественной войны о героических буднях нефтяников Западного Урала. При этом большая часть материалов издана впервые, – сообщила Ольга Суднева.

Экземпляры издания для библиотеки краевого парламента были переданы спикеру Валерию Сухих.

– Несмотря на сложные военные годы, работники отрасли осваивали новые месторождения, строили заводы, внедряли передовые технологии. Именно тогда в Прикамье сформировалась развитая нефтяная отрасль – от разведки до переработки. Это был настоящий нефтяной фронт Западного Урала, который стал важной опорой экономики страны и в послевоенные годы. Сохранить память о трудовом подвиге земляков – наша общая ответственность, – подчеркнул председатель Законодательного собрания региона.

Издание «Нефтяная провинция» предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей отечественной нефтяной промышленности, его тираж – 1800 экземпляров.

Отметим, что к 1941 году в Прикамье было открыто четыре нефтегазовых месторождения. Суммарный объем нефти, добытой в годы войны в Пермском крае, составил 904 тыс. тонн. Для нужд фронта и тыла было произведено 387 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе 176 тыс. тонн авиационного бензина.

«Конец 1942 года оказался переломным не только на фронте, но и глубоко в тылу, в маленьком, затерянном в приуральской тайге городе Краснокамске, – приводит издание воспоминания Якова Гельфгата, эвакуированного в 1941-м в Прикамье. – В декабре была начата бурением первая наклонная скважина, впоследствии этот метод позволил перейти к кустовому разбуриванию всего месторождения. Это коренным образом повлияло на производительность, начала повышаться и добыча нефти, а это уже был конкретный вклад в обеспечение фронта горючим».

Напомним, ранее при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» была переиздана дебютная повесть Льва Давыдычева «Бутылочка нефти» – о добыче в Прикамье девонской нефти.

