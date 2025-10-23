В Челябинске владельца ООО «УКИКО» оставили под домашним арестом

Челябинский областной суд оставил в силе меру пресечения бенефициару московской управляющей компании «УКИКО» Виктору Старокожеву, которого обвиняют в мошенничестве. Он останется под домашним арестом до 7 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратура.

Адвокаты Виктора Старокожева пытались обжаловать решение Центрального районного суда от 3 октября, который отправил обвиняемого под домашний арест. Сторона защиты просила освободить его под залог в размере 500 тыс. руб. или запретить выезд за пределы Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края и ограничить общение с потерпевшими по делу. Областной суд поддержал решение первой инстанции.

Виктора Старокожева задержали 6 августа в рамках уголовного дела о ненадлежащем обслуживании жилых домов в Челябинской области. Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, следствие полагает, что с ноября 2024-го по июль 2025 года Виктор Старокожев направил собственникам квартир 558 домов платежные документы об оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества. УК не выполняла эти работы, считает следствие. Владельцы жилых и нежилых помещений в итоге перевели на счета «УКИКО» более 1 млн руб., которые Виктор Старокожев присвоил.

В октябре этого года Государственная жилищная инспекция Челябинской области приняла решение об исключении из реестра лицензий сведений о 546 домах, которыми управляла московская компания «УКИКО»

