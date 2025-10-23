В Тюмени 15 домов не отчитались о готовности к отопительному сезону

В Тюмени управляющие компании не отчитались о готовности к отопительному периоду 15 домов. Об этом на заседании городской думы сообщил замглавы Тюмени Александр Ильин в ходе доклада.

Домами управляют семь управляющих организаций и два ТСЖ. «Материалы по всем субъектам, проигнорировавшим требования действующего законодательства, направлены в прокуратуру и государственную жилищную инспекцию для принятия соответствующих мер»,— сказал господин Ильин.

Администрация оценивала 3,9 тыс. многоквартирных домов. Индекс готовности, по словам господина Ильина, в среднем составляет 0,95 — это подразумевает полную готовность. Господин Ильин обратил внимание депутатов на то, что количество инцидентов во время опрессовок перед началом отопительного периода снизилось на 31% к показателям 2023 года.

Отвечая на вопросы депутатов, господин Ильин подчеркнул, что анализ выявил две УК и два ТСЖ, которые несколько последних лет относились к отопительному сезону недобросовестно. «Мы должны не рейтинг таких компаний публиковать, а добиться того, чтобы они кардинально изменили подход к работе либо перестали деятельность осуществлять на территории города»,— сказал он.

«Убрать управляющую компанию — это можно, а кто возьмет эти дома? Важно, чтобы жители не остались один на один с существующей проблемой»,— высказался Алексей Захаров («Единая Россия»).

Депутат от партии «Единая Россия» Георгий Муратов пояснил, что методы решения подобных проблем — убеждение через переговоры или контакты с жителями, а также работа с проверяющими организациями. При этом к наиболее недобросовестным организациям могут применить процедуру прекращения деятельности.

Анна Капустина