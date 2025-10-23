В детской больнице в Новосибирске обрушился потолок

В хирургическом отделении детской больницы № 1 Новосибирска рухнул потолок. Из корпуса эвакуированы 46 детей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области в Telegram-канале.

Губернатор Андрей Травников рассказал, что администрация обнаружила трещину в потолке и оперативно перевела детей из отделения. По его словам, Минздрав области организовал перевод детей в другие больницы города.

«По моему поручению специалисты Министерства строительства обследуют состояние конструкций здания. Решение о восстановлении поврежденного корпуса будем принимать после выяснения причин аварии»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Здание детской больницы № 1 построили в 1952 году. По данным прокуратуры Кировского района Новосибирска, последний капитальный ремонт крыши производили в 2019 году,