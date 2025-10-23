Надеждинский металлургический завод за 9 месяцев ушел в убыток по РСБУ

ПАО «Надеждинский металлургический завод» (Свердловская область) в январе-сентябре 2025 года зафиксировало чистый убыток по РСБУ в размере 75,28 млн руб., говорится в отчете компании. Показатель резко контрастирует с прибылью в 1,76 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Выручка завода снизилась на 31,1%, до 17,75 млрд руб. Кредиторская задолженность завода уменьшилась с 4,66 млрд руб. на конец 2024 года до 1,97 млрд руб. на 30 июня 2025 года. Дебиторская задолженность — с 4,39 млрд руб. до 2,36 млрд руб.

ПАО «Надеждинский металлургический завод» является градообразующим предприятием Серова (Свердловская область) и специализируется на производстве сортового проката. Контрольный пакет акций завода (84,08%) принадлежит ООО "УМК-Сталь".

Полина Бабинцева